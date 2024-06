Speaker JBL GO 4: sconto IMPERDIBILE del 32% su Amazon

Il JBL GO 4 è l’accessorio musicale perfetto per chi desidera un suono potente e di alta qualità ovunque si trovi. Questo speaker portatile, ora in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 32%, offre un’esperienza audio straordinaria grazie alla tecnologia JBL Pro Sound. Nonostante le sue dimensioni compatte, questo dispositivo garantisce bassi profondi e un suono vibrante che trasformano ogni momento in una festa. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 33,99 euro, anziché 49,99 euro.

Speaker JBL GO 4: difficile resistergli a questo prezzo

La lunga autonomia della batteria è un altro punto di forza del JBL GO 4. Con una sola ricarica, questo speaker può riprodurre musica senza fili fino a 7 ore. Inoltre, grazie alla funzione Playtime Boost, è possibile aggiungere fino a 2 ore extra di ascolto, semplicemente toccando il pulsante dedicato. Perfetto per chi ama le lunghe giornate all’aperto o le serate in compagnia, senza preoccuparsi della batteria.

La portabilità del JBL GO 4 è sorprendente. Il suo design compatto lo rende facilmente trasportabile ovunque, sia a bordo piscina che sotto la doccia, grazie alla certificazione IP67 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Non importa dove ti trovi, con il JBL GO 4 puoi sempre goderti la tua musica preferita con stile e senza compromessi.

Per chi desidera un suono ancora più avvolgente, il GO 4 offre la possibilità di connessione multi-diffusore. È possibile abbinare due dispositivi per creare un effetto stereo o collegare in modalità wireless più diffusori compatibili con JBL Auracast. Questo permette di amplificare l’esperienza audio, rendendo ogni momento indimenticabile.

L’acquisto del JBL GO 4 include non solo l’altoparlante Bluetooth, ma anche un cavo USB Type C, una guida rapida e una scheda di sicurezza. Inoltre, questo dispositivo è disponibile in una gamma di colori ispirati allo street style e al lifestyle, inclusa una versione mimetica che aggiunge un tocco di personalità.

Sfrutta questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa il JBL GO 4 con uno sconto del 32%. Questo è il momento giusto per arricchire la tua esperienza musicale con un diffusore che combina qualità, stile e praticità, al prezzo speciale di soli 33,99 euro.