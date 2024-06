Spazzolino Oral-B iO 6N a un prezzo FOLLE (-9%)

Avere una buona igiene orale è fondamentale se vuoi avere denti sani e bianchi. E come puoi farlo? Ti basta investire in un buono spazzolino elettrico che ti semplifichi il lavoro in semplici step da seguire e la scelta migliore al momento è l’Oral-B iO 6N in sconto del 9% su Amazon: puoi portalo a casa ad appena 119,99€ invece di 131,66€. Una super promo che puoi ulteriormente ammortizzare con un pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Denti perfetti anche quando non vai dal dentista!

Se acquisti Oral-B iO 6N avrai gengive più sane dopo 1 sola settimana di utilizzo, dato che il modello ti garantisce di rimuovere il 100% di placca in più rispetto a qualsiasi spazzolino manuale. Ovviamente, il tutto, grazie alla tecnologia più avanzata di Oral-B. Lo spazzolino, inoltre, sfrutta la fantastica testina rotonda con delle delicate micro-vibrazioni, che ti assicura una sensazione di pulizia e freschezza incredibile.

Inoltre, essendo provvisto di intelligenza artificiale, si occupa anche di riconoscere il tuo stile per aiutarti e guidarti nella cura dei tuoi denti e delle tue gengive, senza trascurare nemmeno un singolo punto. Da menzionare anche il sensore di pressione intelligente che ti avvisa subito, con una spia rossa, bianca oppure verde se stai spazzolando troppo forte oppure troppo delicatamente.

Potrai anche scegliere tra 5 modalità di pulizia intelligenti, dalla quotidiana a quella adatta ai denti più sensibili. Il nostro consiglio, quindi è di portare a casa subito questo fantastico modello in sconto del 9% su Amazon, solamente per pochissimo. Fidati, denti e gengive ti ringrazieranno specie perché non dovrai più correre dal dentista ogni paio di mesi.