Denti splendenti a un prezzo mai visto: Oral-B PRO 3 è in OFFERTA su Amazon

Per avere denti bianchissimi e un sorriso che abbaglia non serve usare collutori particolari o spazzolare i denti per una marea di tempo, ti basta avere lo spazzolino elettrico giusto. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Oral-B PRO 3 a soli 44,99 euro, anziché 67,40 euro.

Con lo sconto del 33% potrai risparmiare ben 23 euro circa e soprattutto portati a casa uno spazzolino elettrico fenomenale e ti permetterà di pulire i denti come non hai mai fatto prima. In poche settimane riuscirai a vedere la differenza rispetto a uno spazzolino tradizionale e non tornerai più indietro. Solo fai presto perché si tratta di un’offerta a tempo.

Oral-B PRO 3: innovazione e affidabilità a un prezzo mini

Sicuramente ciò che rende lo spazzolino elettrico Oral-B PRO 3 uno dei migliori sul mercato è l’innovativa testina rotonda che non solo ruota ma vibra nello stesso tempo garantendo quindi una migliore pulizia dei denti. Potrai scegliere tra l’altro tra diverse modalità di pulizia semplicemente premendo il tasto posto al centro.

Protegge le gengive con un sensore della pressione che ti avvisa quando eserciti troppa forza permettendoti quindi di cambiare subito il modo di spazzolare. Un timer che vibra ogni 30 secondi per 4 volte invece ti consente di cambiare il punto in cui stai spazzolando per avere una pulizia completa. Gode di una super batteria in grado di durare per oltre due settimane con una singola ricarica e in confezione troverai anche una pratica custodia da viaggio.

Non perdere una delle migliori offerte di oggi nella categoria. Prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo spazzolino elettrico Oral-B PRO 3 a soli 44,99 euro, anziché 67,40 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.