Spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500, super sconto (-17%)

Per una corretta igiene orale, ed evitare quanto più possibile di andare dal dentista, una corretta igiene orale è più che fondamentale. Ed è per questo che acquistare un buono spazzolino elettrico può stravolgerti la routine! In particolare modo, vale la pena dare spazio all’Ora-B Pro 3 3500 in sconto del 17% su Amazon, ma solamente per pochissimo. Acquistandolo ora, te lo assicuri a soli 44,99€ invece di 54,15€!

Per una corretta igiene orale, anche in viaggio: Oral-B Pro 3 3500

L’Oral-B Pro 3 3500 è uno spazzolino elettrico progettato per offrire una pulizia profonda e completa, migliorando la salute orale con ogni utilizzo. Dotato di una testina rotonda, questo spazzolino circonda e pulisce ogni singolo dente, rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Va menzionata anche una funzione aggiuntiva molto interessante, la tecnologia 3D che combina oscillazioni, rotazioni e pulsazioni per rimuovere efficacemente lo sporco.

Il Pro 3 3500 dispone di 3 modalità di spazzolamento: Daily Clean, Sensitive, e Whitening, per adattarsi alle tue esigenze specifiche. Inoltre il sensore di pressione integrato ti avvisa quando applichi troppa forza, proteggendo così le gengive da un eccessivo stress o dal sanguinamento. Non da meno, il timer integrato ti aiuta a spazzolare i denti per i due minuti raccomandati dai dentisti, assicurandoti una pulizia accurata.

Va menzionata anche l’ottima batteria ricaricabile che ti offre fino a 2 settimane di autonomia con una singola carica, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e anche per i viaggi. Lo spazzolino, infatti, viene fornito con una custodia da viaggio elegante e pratica, che ti consente di portarlo ovunque con te specie se stai per andare in vacanza! Ti ricordiamo che lo sconto del 17% è disponibile solo per poco, non perderti la promo!