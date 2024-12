Spazzolino elettrico Oral-B con accessori di ricambio in SUPER SCONTO per il Cyber Monday (-40%)

Un’ottima idea regalo per se stessi o qualcun altro può essere lo spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 1 disponibile in offerta lampo su Amazon per il Cyber Monday a soli 29,99 euro invece di 49,99. Il bundle include anche 1 testina di ricambio e la custodia da viaggio ricaricabile.

Spazzolino elettrico Oral-B: per una igiene orale perfetta

Oral-B Pro Series 1 ti permetterà di fare un importante step in avanti nella cura della tua igiene orale: rispetto ad uno spazzolino manuale, infatti, è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più lungo il bordo gengivale grazie alla sua iconica testina rotonda.

Adatto anche per chi ha le gengive sensibili, puoi contare infatti su una apposita modalità e sul controllo intelligente della pressione che blocca le pulsazioni nel caso dovessi esercitare troppa forza.

Lo spazzolino è dotato di 3 modalità di pulizia facili da selezionare: dalla pulizia quotidiana, alla modalità delicata, fino a quella specifica per sbiancare. Il timer integrato sarà un valido alleato dato che sarai avvisato ogni 30 secondi di cambiare area per avere una pulizia profonda e completa.

Il kit include, come detto, la custodia da viaggio ricaricabile e una testina di ricambio. La batteria integrata a lunga durata si ricarica facilmente tramite USB. Approfitta dello sconto lampo di Amazon per il Cyber Monday e acquistalo a soli 29,99 euro.