Spazzola elettrica Bosch: pulisce A FONDO, che prezzo su Amazon (-25%)

Con la spazzola elettrica Bosch Home and Garden ti porti a casa uno strumento utilissimo per la pulizia di qualsiasi tipo di oggetto e superficie: grazie allo sconto Amazon oggi puoi acquistarla a soli 39,99 euro invece di 53,62, con spedizione Prime inclusa e consegna immediata.

Le caratteristiche della spazzola elettrica Bosch

La spazzola è dotata di un motore potente che garantisce un’elevata forza pulente anche quando viene applicata una notevole pressione. Puoi affrontare facilmente anche le macchie più ostinate e le superfici più difficili senza problemi.

La confezione include diversi accessori intercambiabili che permettono alla spazzola di adattarsi a diverse situazioni di utilizzo: grazie al suo grado di protezione dall’acqua IP X5 puoi usarla anche in ambienti umidi o a contatto con i liquidi senza preoccuparti che si danneggi.

Nella confezione troverai anche un cavo micro USB per la ricarica, una spazzola con setola per le pulizie generali, una spazzola di forma complessa per gli angoli e le fessure difficili da raggiungere, un attacco pad con fissaggio a gancio e anello, un pad antigraffio in microfibra per le superfici delicate e un pad abrasivo per gli impieghi più gravosi.

Pulizia divertente e facilissima con la spazzola elettrica Bosch Home and Garden: acquistala adesso in sconto a soli 39,99 euro.