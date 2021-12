SoundPeats Air 3: gli auricolari con chip Qualcomm al minimo storico

Quelli che ti suggeriamo oggi sono degli auricolari Bluetooth straordinari che abbiamo avuto la possibilità di provare e che hanno saputo stupirci. Si tratta delle SoundPeats Air 3, delle cuffie equipaggiate con un chip Qualcomm dalla scheda tecnica davvero interessante e una qualità audio incredibile per la fascia di prezzo in cui si collocano, oggi a meno di 40 euro su Amazon. Per saperne di più puoi leggere la nostra recensione completa a questo link. Va sottolineato che si tratta di un’offerta a tempo disponibile solo per poche ore, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità quando leggerai l’articolo.

Auricolari Bluetooth SoundPeats Air 3: caratteristiche tecniche

Le SoundPeats Air 3 rappresentano una coppia di auricolari tra i più piccoli e leggeri attualmente disponibili sul mercato. Il design è decisamente minimale e completamente nero, con il logo in argento che spicca sulla parte esterna. Questo rappresenta una parete touch che consente di gestire praticamente qualsiasi funzione: tracce, chiamate, volume, assistenti vocali e Gaming Mode. Non manca, infatti, una modalità a bassa latenza che garantisce la massima sincronia tra audio e immagini visualizzate, utile in particolare per i videogiocatori. È presente perfino un sensore di prossimità che mette in pausa automaticamente la riproduzione quando uno dei due auricolari viene rimosso, per poi riprendere una volta rindossato. Dal punto di vista funzionale, quindi, non rinunciano assolutamente a nulla.

Naturalmente ciò che sorprende però è la qualità del suono. Il chip Qualcomm AptX QC3040 garantisce un suono ad alta fedeltà senza perdite con una definizione a 420kHz e 24 bit. Questo, inoltre, sfrutta un modulo Bluetooth 5.2 per un’associazione immediata ed un segnale estremamente stabile. Abbinato ai driver da 14,2mm bio-composti garantisce un suono ricco di bassi, ma estremamente dettagliato con medi e alti puliti e cristallini. Ottimi anche i microfoni integrati che garantiscono una voce chiara durante le conversazioni con cancellazione del rumore cVc 8.0. Buona l’autonomia soprattutto considerando le dimensioni estremamente ridotte della custodia di ricarica, che arriva a 17,5 ore.

Grazie ad uno sconto del 44%, le cuffie sono acquistabili per soli 39,19 euro su Amazon per un risparmio di ben di oltre 30 euro sul prezzo di listino. Ti ricordiamo, però, che si tratta di un’offerta disponibile solo per poche ore.