Le Soundcore Life Q30 si trovano in offerta su Amazon a 55,99€, lo sconto del 30% porta le cuffie al prezzo più basso di sempre in occasione del Prime Day 2021. Ricordiamo che l'offerta è accessibile soltanto dai clienti Prime, per ottenere un mese di abbonamento gratuito è sufficiente collegarsi a questo indirizzo.

Soundcore è il sottobrand di Anker che si occupa di dispositivi audio di vario genere, queste Life Q30 sono over ear e offrono un'ottima qualità costruttiva, si ripiegano su sé stesse per entrare all'interno della custodia protettiva inclusa in confezione. Si connettono a smartphone, tablet o PC via Bluetooth 5.0 e sono dotate di NFC per abbinarle rapidamente con i dispositivi dotati di questa funzione. Non manca un'applicazione per dispositivi Android che consente di equalizzare il suono scegliendo tra i 22 profili integrati.

I microfoni interni delle Soundcore Life Q30 captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta, si tratta di un ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore. Il risultato finale è l'isolamento dall'ambiente esterni, una tecnologia fondamentale durante lunghi viaggi in treno o aereo e per lavorare in ambienti condivisi o luoghi pubblici. È disponibile anche una funzione Trasparenza che agisce in maniera inversa, fa rientrare i suoni ambientali attraverso i microfoni per evitare di isolarsi mentre si è in strada.

In occasione del Prime Day 2021 le cuffie Soundcore Life Q30 si trovano in offerta su Amazon a 55,99€, il prezzo più basso di sempre con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica