Soundbar + subwoofer Hisense in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

La soundbar Hisense HS2100 è una soluzione audio economica ma potente, perfetta per portare nel tuo salotto il suono del grande cinema. Soundbar e subwoofer, per un impressionante outout totale di 240W: oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente ghiotto, la paghi solo 99€ (-23%)!

La Hisense HS2100 presenta un design sobrio e compatto, con una finitura in plastica nera che, sebbene sembri semplice, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico. La soundbar misura 80cm di larghezza, 6cm di altezza e 9cm di profondità, rendendola abbastanza piccola da non ostacolare la vista del televisore. Il subwoofer, anch’esso compatto, aggiunge profondità ai bassi senza occupare troppo spazio.

La HS2100 è dotata di due altoparlanti frontali full-range nella soundbar e un subwoofer da 5,25 pollici, che insieme creano un suono potente e ben definito. Supporta le tecnologie DTS Virtual e Dolby Digital Plus, che offrono un’esperienza sonora immersiva, sebbene non sia compatibile con Dolby Atmos. È possibile scegliere tra sei modalità EQ (Film, Musica, Notte, Notizie, Sport e Gioco) per adattare il suono al tipo di contenuto.

La soundbar offre diverse opzioni di connettività, inclusi Bluetooth 5.3, HDMI ARC, ottico, USB e AUX, rendendo facile collegarla a vari dispositivi. Nel complesso: davvero un prodotto straordinario, soprattutto a questo prezzo clamorosamente basso. Non farti scappare questo sconto del 23% e acquistala subito a meno di 100€!