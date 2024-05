Soundbar LG 300W 2.1 canali: SCONTO PAZZO del 45% su Amazon

La soundbar LG SQC2 con potenza da 300 watt e 2.1 canali è la soluzione che stavi cercando per migliorare a livello cinematografico l’audio della tua TV senza spendere troppo: su Amazon, grazie ad uno sconto del 45%, te la puoi portare a casa infatti a soli 109 euro invece di 198. Con spedizione Prime inclusa la riceverai nel giro di 24/48 ore.

Soundbar LG in offerta: le caratteristiche

Con questa soundbar potrai avere un’esperienza audio coinvolgente grazie alla sua potenza totale di 300W distribuita su 2.1 canali e al subwoofer wireless, che garantisce bassi profondi e corposi come al cinema.

La presenza della connessione bluetooth ti permette di ascoltare la tua musica preferita senza fili direttamente dal tuo smartphone, anche quando il televisore è spento. Oltre a questa, puoi contare su una connettività davvero estesa che include ingresso ottico, ingresso AUX da 3,5 mm e porta USB, in modo da poter collegare tutti i dispositivi che vuoi in modo facile e veloce.

Con una larghezza di 95 cm, la soundbar è ideale per abbinarsi ai televisori a partire da 43”, offrendo un audio più potente e immersivo per i tuoi film, serie TV, eventi sportivi e programmi preferiti. Tutto questo a soli 109 euro invece di 198, grazie a questo pazzesco sconto del 45% su Amazon. Da non perdere.