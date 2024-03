Soundbar Bluetooth Panasonic: audio da CINEMA e COSTO BASSO (-37%)

Se vuoi fa diventare il salotto di casa tua un piccolo cinema, oltre a una bella smart TV, devi avere un buon impianto audio. Oggi puoi averlo a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Soundbar Bluetooth Panasonic a soli 113,89 euro, invece che 179,99 euro.

Grazie a uno sconto notevole del 37% oggi puoi risparmiare la bellezza di circa 66 euro sul totale. Non è davvero niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 22,78 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Soundbar Bluetooth Panasonic per un suono pazzesco

Con questa Soundbar ti sembrerà di vivere i film come se fossi lì. È dotata di uno speaker da 10 x 4 cm full range e subwoofer esterno wireless da 14 cm che puoi mettere dove vuoi. Ottimo per ricreare un suono surround come al cinema.

Il design compatto ed elegante la rende perfetta da mettere ovunque. E puoi connettere tutti i dispositivi che vuoi, come smartphone, tablet o Smart TV, in modalità Bluetooth. Ha dei pratici comandi sula parte laterale e in confezioni trovi anche il suo telecomando.

Non c’è assolutamente tempo da perdere. A questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Soundbar Bluetooth Panasonic a soli 113,89 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.