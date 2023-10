Sottocosto online Unieuro: Xiaomi TV A2 da 32 pollici in offerta a 159,99 euro

Il Sottocosto Unieuro proseguirà online fino al prossimo 25 ottobre. Tra le offerte top ti segnaliamo lo Xiaomi TV A2 da 32 pollici, in promo a 159,99 euro rispetto a un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 249,90 euro, per effetto del 35% di sconto applicato dalla promozione.

In più benefici del pagamento in 3 rate da 53,33 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. E se completerai l’acquisto oggi, per te le spese di spedizione sono gratuite. Puoi inoltre scegliere l’opzione Ritiro in negozio, per riceverlo comodamente andando presso il punto vendita Unieuro più vicino a casa.

Xiaomi TV A2 da 32 pollici in super offerta col Sottocosto online Unieuro

Uno dei principali punti di forza dello Xiaomi TV A2 è l’innovativo design con cornici ultra ridotte. Oltre a essere bellissimo da vedere, è anche molto piacevole da ascoltare, grazie al supporto delle tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual: X Sound di cui è dotato.

Dal punto di vista dell’intrattenimento, lo Smart TV del colosso asiatico beneficia dei vantaggi del sistema operativo Android TV, con Google Assistant integrato: ciò significa che hai a portata di mano tutte le app del Play Store, per un divertimento davanti al televisore infinito.

Detto questo, tieni in considerazione che lo stesso modello su Amazon costa 179 euro. Medesimo prezzo anche sullo store ufficiale di Xiaomi, dove lo Smart TV A2 è in offerta a 179,99 euro. Grazie alla promo di Unieuro risparmi dunque rispettivamente 20 e 21 euro.

Cogli al volo l’offerta del Sottocosto online di Unieuro per risparmiare la bellezza di 90 euro sull’acquisto dello Xiaomi TV A2 da 32 pollici. Le spese di spedizione sono a carico di Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.