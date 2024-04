Sorveglia la tua casa a 29€ e senza cavi con la TELECAMERA con PANNELLO SOLARE

Sei stanco dei cavi in giro per casa ma, al contempo, vorresti installare una telecamera di sicurezza? Beh, in questo momento, grazie a un esclusivo coupon del 50%, puoi acquistare la telecamera FOAOOD (dotata di pannello solare) a soli 29,99€, invece di 59,99€! La peculiarità? Non ha bisogno di alcun cavo poiché ha un pannello solare integrato.

Tutte le caratteristiche della telecamera con pannello solare

Con il suo pannello solare integrato e la batteria ad alta capacità da 5000 mAh, la telecamera FOAOOD offre una protezione continua per 365 giorni l’anno. Anche con sole 2 ore di luce solare al giorno, il dispositivo rimane completamente carico, evitando la necessità di ricariche frequenti. E anche in assenza di sole, la batteria mantiene l’autonomia per un mese.

La telecamera offre immagini FHD 1080p di alta qualità grazie al suo obiettivo avanzato, mentre le luci integrate attivano la visione notturna a colori, assicurando una sorveglianza di altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie al rilevamento a infrarossi PIR integrato, la telecamera distingue con precisione il movimento umano da altri fattori, riducendo al minimo i falsi allarmi. Puoi anche configurare una zona di allarme personalizzata per ricevere notifiche solo quando il movimento viene rilevato nelle aree desiderate.

Resistente alle intemperie con certificazione IP66, la telecamera FOAOOD può sopportare qualsiasi condizione atmosferica, garantendo protezione costante. E con la funzione del microfono e speaker incorporato, puoi comunicare direttamente con chiunque sia inquadrato dalla telecamera.

Per soli 29,99€, quindi, potrai portare a cada questa ottima telecamera di sorveglianza con pannello solare integrato!