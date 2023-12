SORRIDI SMART: Oral-B, spazzolino elettrico con guida in Tempo Reale

Anche l’igiene orale ha il potenziale di diventare smart grazie ad Oral-B. Lo spazzolino elettrico che ti consiglio oggi è perfetto per tutta la famiglia ed ha uno stile unico e inimitabile. Dotato di tutto il necessario per garantirti denti sani, forti e puliti, è quello che fa al caso tuo.

Collegati subito su Amazon. Proprio qui hai uno sconto del 20% sul prezzo di listino di cui approfittare e che ti fa concludere l’affare del giorno. Prezzo finale di soli 39,99€ quindi cosa aspetti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Oral-B Teen, lo spazzolino elettrico che ti guida in modo smart

L’aggiunta della connessione Bluetooth a questo genere di prodotti non è del tutto scontata. Lavare i denti è un gesto quotidiano eppure in molti commettiamo degli errori. Non c’è niente di male nel risolvere questo problema e con questo spazzolino elettrico, hai tutto il necessario.

Una volta che lo colleghi all’app sul tuo smartphone, infatti, ti viene mostrata una guida in tempo reale che ti fa vedere quali zone non hai coperto, quali trascuri e come scongiurare una volta e per tutte sia placca che carie.

Con le varie modalità di pulizia puoi personalizzare il lavaggio, dopotutto hai due risorse di cui non fare a meno: timer integrato di due minuti e sensore di pressione con luce che ti avvisa immediatamente se stai usando troppa forza.

La batteria è straordinaria e dura veramente tanto. In confezione trovi la basetta di ricarica che ti serve anche a tenere lo spazzolino sul mobile del bagno. In più sono incluse due testine e una custodia da viaggio.

Insomma, c’è ben poco da aspettare. Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo Spazzolino elettrico Oral-B a soli 39,99€ in promozione.

