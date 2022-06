Sorgenia: Fibra da 23,90€ con 150€ di Buono Amazon

Sorgenia oltre ad offrire il servizio Luce e Gas propone oggi un’offerta in Fibra a partire da meno di 24 euro al mese. Scopri come attivare internet a casa in FTTH e le utenze di Luce e Gas in un’unica bolletta. Inoltre, per pochissimi giorni il provider offre anche 150 euro di Buono Amazon per chi sottoscrive un’offerta con almeno una delle due componenti.

Vediamo ora cosa comprende la promozione in questione.

Sorgenia Fibra: le tre opzioni con Buono Amazon

La prima delle opzioni prevede la sottoscrizione della Fibra illimitata a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo in download con le componenti Luce e Gas e Modem incluso in comodato d’uso gratuito. Il tutto a partire da 23,90 euro al mese per la Fibra.

La seconda, invece, offre internet a casa e a scelta tra una delle due componenti o Luce o Gas a partire da 26,90 euro mensili. In entrambi i casi è previsto l’invio del voucher Amazon di 150 euro.

Inoltre, con Sorgenia se inviterete amici a passare all’offerta Combo potrete ricevere fino a 75 euro per ogni amico invitato. L’offerta in questione è sicuramente la miglior soluzione per chi vuole avere un’unica bolletta senza dover pagare più gestori per avere i servizi di connettività e quelli di Luce e Gas per la propria abitazione.

Costi ed altro

L’offerta in promozione con il Coupon del valore di 150 euro da spendere su Amazon è disponibile con attivazione gratuita. L’offerta sia nella versione con Luce e Gas sia nella versione con una delle due componenti non prevede vincoli contrattuali di alcun tipo. Inoltre, il canone mensile è bloccato e Sorgenia non applicherà aumenti per quanto riguarda la Promo Fibra. In caso di recesso o migrazione verso altro gestore, sarà necessario restituire il Modem fornito in comodato d’uso gratuito. Cosa aspetti? Scegli subito Sorgenia Fibra con Luce e Gas!

