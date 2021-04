Sony ha lanciato l’Xperia 10 III insieme a Xperia 1 III pochi giorni fa. Ora, ha rivelato una variante di colore giallo del piccolo midrange in Giappone.

Sony Xperia 10 III si tinge di giallo

Il colosso nipponico ha stretto una partnership con l’operatore di rete NTT Docomo Mobile in Giappone per annunciare la nuova variante di colore dell’Xperia 10 III. Si dice che questa edizione sia esclusiva per il Giappone e, soprattutto, l’elenco del sito web mostra che è un colore limitato solo per gli utenti che usufruiscono del provider Docomo.

Originariamente, l’Xperia 10 III è stato lanciato in quattro opzioni di colore: bianco, nero, rosa e blu. Questo colore giallo segna la quinta variante di colore del dispositivo 5G di fascia media. Proprio come gli altri modelli, il pulsante di accensione della variante di colore giallo è in una tonalità diversa (blu) per una maggiore identificazione.

A parte questo, il resto del dispositivo sembra essere lo stesso. Per quanto riguarda le specifiche, l’Xperia 10 III segna l’ingresso della connettività 5G per i device Xperia di fascia media.

Tutti i colori si possono preordinare sul sito ufficiale di Docomo. Si dice che il telefono sarà in vendita all’inizio dell’estate (metà giugno 2021 in Giappone).

Facciamo un veloce “remind me” delle caratteristiche di Sony Xperia 10 III. Il terminale è dotato di un display FHD + OLED HDR da 6 pollici di larghezza. Questo display ha proporzioni 21: 9, risoluzione di 2520 × 1080 pixel, aggiornamento di 60 Hz e frequenza di campionamento tattile di 120 Hz, gamma di colori DCI-P3 del 97%, gradazione tonale a 10 bit e protezione Corning Gorilla Glass 6. All’interno, troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 690 5G abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Per le fotocamere, abbiamo un layout a tripla lente sul retro con un obiettivo principale da 12 MP f / 1.8, un’ottica ultra-wide da 8 MP f / 2.2 e un tele da 8 MP f / 2.4. Anteriormente, c’è uno snapper selfie da 8 MP f / 2.0 con un FOV di 78 gradi.

Sony

Smartphone