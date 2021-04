Sony ha appena presentato ufficialmente due smartphone che, certamente, piaceranno a chi ama scattare foto: ecco tutti i dettagli sui nuovissimi Xperia 1 III e Xperia 5 III.

Nuovi Sony: specifiche

Partiamo subito col dire che la più grande differenza tra i due telefoni risiede nello schermo: sebbene entrambi i display sono protetti da Gorilla Glass Victus, l’Xperia 1 III offre un pannello OLED 4K da 6,5 ​​pollici (21: 9), mentre l’Xperia 5 III è dotato di un display FHD + OLED da 6,1 pollici (21: 9). Fortunatamente, entrambi i pannelli godono di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, a differenza dei modelli dell’anno scorso, dove l’Xperia 1 II era fermo ad una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Sia l’Xperia 1 III che l’Xperia 5 III sono alimentati dal processore di punta Snapdragon 888, navigano in 5G su frequenze GHzsub-6Ghz (senza mmWave), hanno una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 30 W, lo scanner per le impronte digitali montato lateralmente e classificazione IP65 / 68.

Ma non è finita, dato che per i suoi nuovi dispositivi Sony garantisce anche tre anni di buona salute della batteria quando si utilizza l’impostazione di ricarica adattiva, quindi l’utente non dovrebbe notare un degrado significativo nel tempo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le nuove ammiraglie di Sony offrono un’esperienza di simile, con una selfie-camera da 8 MP sul davanti e tre shooter posteriori da 12 MP. Le tre fotocamere posizionate sul retro sono costituite da una cam principale da 12 MP (f / 1.7, OIS), un sensore ultra grandangolare da 12 MP (f / 2.2) e un obiettivo periscopica da 12 MP piuttosto interessante.

Entrambi i telefoni offrono obiettivi Zeiss, fotografie a 20 fps con messa a fuoco ed esposizione automatica, riduzione del rumore e messa a fuoco automatico degli occhi per esseri umani o animali. Infine, la registrazione dei video è, sia per l’Xperia 1 III che per l’Xperia 5 III 4K / 120fps.

