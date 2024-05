Sony WH-1000XM5 in offerta: tue con il 30% di sconto (Amazon)

Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono tra le migliori over-ear di qualità premium sul mercato: eccellente qualità dels uono, cancellazione attiva del rumore di primo livello e un design estremamente comodo. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: con lo sconto del 30%, le paghi solamente 293€!

Come anticipato, garantiscono un comfort anche durante le sessioni d’uso più lunghe, grazie all’uso di schiuma in memory per la fascia e i cuscinetti, rendendole ideali per l’uso in viaggi lunghi. Dal punto di vista del design, il modello WH-1000XM5 mantiene un’estetica elegante e moderna, con modifiche funzionali come il cursore in plastica ABS che sostituisce la precedente banda metallica, rendendo le cuffie comode da indossare senza sacrificare la robustezza​.

In termini di prestazioni audio, le WH-1000XM5 presentano un profilo sonoro definito “caldo e morbido”, perfetto per gli audiofili più esigenti. Le cuffie utilizzano driver da 30 mm con cupole in fibra di carbonio, che contribuiscono a una firma sonora leggermente V-shape, con bassi enfatizzati e medi solidi.

Sony ha anche migliorato la tecnologia ANC, concentrando l’attenzione sulle alte frequenze grazie all’uso di otto microfoni esterni, mantenendo un’efficacia di cancellazione del rumore tra le migliori nel settore. L’applicazione dedicata consente di personalizzare l’esperienza d’ascolto nei dettagli, garantendo un controllo maniacale sulla resa finale.

Complessivamente, le Sony WH-1000XM5 sono altamente raccomandate per chi cerca cuffie wireless di altissima qualità e non è disposto a scendere a compromessi. A questo prezzo fortemente ridotto sono un best buy assoluto: non farti scappare questa promozione a tempo limitato.