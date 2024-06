Sony WH-1000XM5 in offerta ad appena 275€: semplicemente le migliori

Sono tra le migliori cuffie di fascia alta sul mercato e oggi possono essere tue ad un prezzo fenomenale. Le Sony WH-1000XM5 sono in offerta con uno sconto del 34%, a soli 275€ invece di 419€.

Le WH-1000XM5 sono dotate di driver da 30mm che offrono un suono di alta qualità con una cancellazione del rumore migliorata, particolarmente efficace nelle frequenze più alte. La qualità del suono è ottima anche negli ambienti più rumorosi, come le stazioni ferroviarie.

Le cuffie pesano appena 250 grammi e sono progettate per essere comode anche durante lunghe sessioni di ascolto. Le WH-1000XM5 offrono una serie di funzionalità avanzate come il controllo adattivo del suono, che regola automaticamente le impostazioni di cancellazione del rumore in base alla tua posizione e attività.

La funzione Speak-to-Chat interrompe la riproduzione quando inizi a parlare, permettendoti di avere conversazioni senza dover rimuovere le cuffie. Le cuffie supportano la connessione a due dispositivi contemporaneamente, rendendo facile passare da uno smartphone a un computer senza soluzione di continuità​.

I controlli touch sui padiglioni auricolari permettono di regolare il volume, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali con facilità. Le cuffie supportano anche la ricarica tramite USB-C e offrono una durata della batteria fino a 30 ore con ANC attivata, estendibile a 40 ore con la cancellazione del rumore disattivata.

Non c’è davvero molto altro da dire, se non che sosno universalmente riconosciute come le migliori cuffie ANC nel segmento che va dai 250 ai 400 euro. Non perdere questa offerta clamorosa e acquistale subito con lo sconto del 34%.