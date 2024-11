Sony WFC510: cuffiette true wireless comodissime con connessione multipoint

Di auricolari senza fili ce ne sono davvero tantissimi in commercio e trovare quelli giusti non è sempre la cosa più facile del mondo. Dunque oggi ho deciso di renderti il compito meno arduo segnalandoti questa interessantissima offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffiette true wireless Sony WFC510 a soli 49 euro, invece che 59,9o euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 19% che porta il prezzo a terra al più basso di sempre. Ragion per cui non devi aspettare troppo tempo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,34 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sony WFC510 a un super prezzo da non perdere

Inutile dire quanto le cuffiette true wireless Sony WFC510 siano meravigliose, ed ecco perché a questa cifra sono da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Innanzitutto sono comodissime, hanno inserti in silicone morbido che si adatta alle orecchie e isola molto bene dai rumori esterni. E poi sono leggere e anche la custodia e pratica e compatta.

Sono dotate della tecnologia DSEE che contribuisce a rendere ogni traccia musicale il più possibile vicina all’originale per un suono coinvolgente e molto più realistico. Potrai collegarle fino a 2 dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro in un attimo, senza associarle e dissociarle tutte le volte. Inoltre godono di una mega batteria fino a 22 ore complessive, 11 ore con una sola ricarica e altre 11 ore con la custodia.

A questa cifra le vorranno tutti ma le unità disponibili non sono infinite, per cui devi proprio fare in fretta. Dunque fiondati su Amazon e acquista le tue cuffiette true wireless Sony WFC510 a soli 49 euro, invece che 59,9o euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.