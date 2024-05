Sony WF-C700N in offerta con il 33% di sconto: audio premium e ANC adattiva

Gli auricolari Sony WF-C700N sono i protagonisti di un’imperdibile offerta di Amazon. Grazie allo sconto del 33% (!!!), oggi possono essere tuoi a solamente 86,99€, con un enorme risparmio sul loro normale prezzo di listino.

Sull’esperienza d’ascolto, le cuffie della Sony sono sempre una garanzia e gli auricolari WF-C700N non fanno eccezione. Offrono un profilo sonoro ben bilanciato con una riproduzione audio vivace e coinvolgente. Le basse frequenze forniscono un sostanziale incremento dei bassi rispetto al modello precedente, le WF-C500, senza compromettere la chiarezza nei medi e negli alti.

Vale la pena di sottolineare che supportano anche 360 Reality Audio, il formato audio proprietario di Sony, progettato per migliorare l’esperienza di ascolto – a patto di ascoltare tracce compatibili.

L’ANC adattiva è ottima: si regola in base alla tua posizione e ai tuoi movimenti. Questa funzione, solitamente presente nei modelli di fascia alta, aiuta a ridurre significativamente i rumori di fondo. Gli auricolari supportano il multi-pairing, consentendo loro di connettersi con diversi dispositivi contemporaneamente.

Offrono fino a 7,5-8 ore di riproduzione con l’ANC attivato, e la custodia di ricarica fornisce una carica completa aggiuntiva, totalizzando circa 15 ore di utilizzo. La ricarica rapida è notevole: in appena 5 minuti ottieni un’ora aggiuntiva di ascolto.

Gli auricolari Sony WF-C700N sono un’opzione convincente per coloro che cercano audio di qualità e una cancellazione efficace del rumore senza, senza per questo dover superare la soglia critica dei 100€. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistarli con il 33% di sconto.