Sony ha appena comunicato di aver posticipato il suo evento di lancio legato ai nuovi prodotti hardware prossimi al debutto. Secondo gli ultimi rumor infatti, l'azienda nipponica dovrebbe svelare una fotocamera mirrorless fullframe di nuova generazione. Probabilmente si tratta dell'erede della storica Alpha 7 III uscita nel maggio del 2018.

Sony: cosa sappiamo dell'evento posticipato?

Sony ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe svelato una nuova fotocamera mirrorless mercoledì 7 luglio. Sfortunatamente, questo non accadrà più. Almeno, non ora.

Il canale YouTube ufficiale di Sony Camera ha caricato oggi un brevissimo video (dura poco meno di 10 secondi) in cui annuncia che l'evento è stato annullato e rimandato a data da destinarsi. Curiosamente, la compagnia non ha dato alcuna motivazione in merito e non ha comunicato neppure una nuova data di lancio.

Il poster originale per il lancio aveva una didascalia che diceva “cattura di più del tuo mondo“. La nuova mirrorless dovrebbe far parte della serie Alpha e si vocifera che sarà l'Alpha 7 IV, l'erede della storica A7 III rilasciata sul mercato nel maggi odel 2018.

Tale camera è stata un prodotto rivoluzionario per fotografi e videomaker, perché ha permesso di godere delle potenzialità del sensore full frame ad un prezzo da “entry-level” del settore. Fra le caratteristiche principali di questo gioiellino ricordiamo l'autofocus iper-veloce, stabile e sicuro anche nei video, la nitidezza delle immagini in tutte le condizioni di luce, l'HLG, la possibilità di scattare in modalità “APS-C” e FullFrame e non possiamo non citare la capacità di catturare la luce anche in condizioni di scarsa illuminazione senza generare rumore video.

Ancora un po' di pazienza, cari amici amanti dell'imaging. Siamo sicuri che, anche se l'attesa è dura da digerire, ne varrà la pena. Ci domandiamo solo quale possa essere il prezzo di lancio della nuova bestiolina. Comunque vada, sarà un successo su tutti i fronti.

