Sony e Ringo hanno stretto una collaborazione per dar vita ad una nuova linea di biscotti in edizione limitata, con “stampati” i classici simboli PlayStation.

I nuovi prodotti sono acquistabili in tutti i negozi e sumermercati, sui biscotti sono presenti – al posto della solita R – gli iconici simboli della console Sony: Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato. Ogni confezione di Ringo contiene un codice valido per partecipare al concorso online indetto da Sony. che permette di vincere ogni giorno una PS5 e un controller DualSense Cosmic Red. Basta collegarsi a questo indirizzo e digitare l'apposito codice scritto all'interno della confezione di vendita.

Dallo stesso sito è possibile entrare nella Ringo Play Room e giocare ad un minigioco per tentare di vincere un PlayStation Set, un bundle che include PS5, controller e accessori aggiuntivi, giochi e abbonamenti a PS Plus. Si tratta di un'occasione da non perdere per mangiare i soliti ottimi biscotti Ringo e tentare di vincere la tanto ambita – quanto difficile da acquistare – PlayStation 5.

Videogames