Sony ha annunciato un evento per metà aprile: la società dovrebbe lanciare i suoi nuovi smartphone Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III.

Xperia 1 III: quando arriva?

Con quasi alcun dubbio, Sony si sta preparando ad annunciare i nuovi telefoni della linea Xperia: come potete vedere dallo screenshot di seguito, la compagnia nipponica ha fissato per il 14 aprile alle 9:30 un evento che verrà trasmesso in diretta streaming sul suo canale YouTube.



Nell’immagine non vengono menzionati i nomi dei dispositivi, tuttavia – secondo un’indiscrezione – la società dovrebbe lanciare nel corso dell’evento i suoi attesi Xperia 1 III, Xperia 10 III e Xperia 5 III.

Lo stesso rumor che ha svelato la data di lancio dei terminali ha anche mostrato alcune specifiche del Sony Xperia 1 III. Il dispositivo, a quanto pare, dovrebbe essere dotato di un display OLED 4K da 6,5 ​​pollici con refresh rate fino a 120 Hz e proporzioni 21: 9.

Inoltre sotto il cofano del top di gamma dovremmo trovare il SoC Snapdragon 888 associato a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, sul retro una fotocamera principale da 64 MP e a bordo una grande batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Sulle specifiche dell’Xperia 5 III non sono trapelate indiscrezioni, ma è probabile che sia una versione più tascabile del presunto fiore all’occhiello dell’Xperia 1 III.

Per quanto riguarda il Sony Xperia 10 III, sappiamo che potrebbe essere provvisto del jack per cuffie da 3,5 mm e avere sotto il cofano il processore Snapdragon 765G di Qualcomm del 2020.

