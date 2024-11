Sony Bravia in super offerta: 85" di pura meraviglia ad un prezzo imbattibile

La Sony BRAVIA KD-85X80L è una Smart TV LED 4K HDR progettata per offrire un’esperienza visiva di altissimo livello. Ora disponibile su Amazon a 1.481,22€, con un robusto sconto: qualità d’immagine, funzionalità smart avanzate e un grande schermo da 85 pollici.

Grazie alla risoluzione 4K UHD, questa TV offre immagini nitide, dettagli incredibili e colori realistici. Il processore 4K HDR X1 di Sony potenzia ulteriormente l’elaborazione visiva, ottimizzando i contrasti e migliorando la resa cromatica per una visione più naturale. Ideale per film, sport e gaming, questo modello supporta tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos, che garantiscono un’esperienza immersiva sia sul piano visivo che sonoro.

Il sistema operativo Google TV offre un’interfaccia intuitiva e l’accesso rapido a un’ampia gamma di app, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Inoltre, la compatibilità con Google Assistant e Alexa permette un controllo vocale semplice ed efficace, integrando la TV in un ecosistema smart home.

Con un design elegante e cornici sottili, la Sony BRAVIA KD-85X80L si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, trasformando il soggiorno in una sala cinematografica. Grazie al supporto HDMI 2.1, è anche una scelta eccellente per i gamer, garantendo fluidità e reattività durante il gioco quando si usano le console di ultima generazione, come PS5.

Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon: rimane ancora pochissimo tempo!