Digitale Terrestre: tanti problemi in questi giorni per i canali TV

In queste ultime ore sono aumentate in modo esponenziale le segnalazioni in merito a problemi con diversi canali TV del digitale terrestre. In pratica, tantissimi utenti stanno avendo difficoltà di sintonizzazione con alcune delle emittenti nazionali che prima venivano trasmesse senza difficoltà. Il motivo è subito detto: gli aggiornamenti di questi giorni.

Infatti, proprio ieri è stata aggiornata la lista dei canali della piattaforma DTT. Una situazione comune a tanti che, ancora adesso, non hanno aggiornato i propri dispositivi con sintonizzatore integrato. Quindi, non avendo modificato le frequenze in ricezione del proprio apparecchio, diversi canali ora non vengono trasmessi in maniera corretta o non vengono trasmessi del tutto.

Vediamo quindi quali sono le soluzioni da applicare in questi casi e perché è necessario farlo il prima possibile. Vedremo anche cosa fare quando in certi casi la modalità solita per aggiornare i propri dispositivi non funziona. Questi procedimenti non richiedono l’intervento di un tecnico, ma solo la pazienza dell’utente e la sua tempestività ad agire. In questo modo si ha un digitale terrestre sempre perfetto a casa.

Digitale Terrestre: come tornare a vedere tutti i canali TV

Come puoi quindi tornare a vedere tutte le programmazioni sul tuo televisore? La prima cosa da fare è avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un procedimento molto facile, che si attiva nel menù di qualsiasi apparecchio con sintonizzatore. Richiede solo pochi minuti di attesa, il tempo necessario affinché siano sintonizzate tutte le frequenze che trasmettono un canale.

Al termine del processo viene presentata la nuova lista dei canali aggiornata con le ultime modifiche. Tuttavia, a volte può succedere che alcuni canali ancora non si vedano. A volte questa situazione non ha spiegazioni certe. Potrebbe dipendere dal dispositivo o dal segnale debole. La soluzione esiste ed è altrettanto facile, ma non è automatica.

Si può procedere con una ricerca manuale dei canali del digitale terrestre. In questo modo si inseriscono manualmente le frequenze di un determinato canale, per riceverlo e aggiungerlo in una delle posizioni disponibili nella numerazione LCN nazionale.