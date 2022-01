Sony ha nascosto una singolare novità su Android 12

Android 12 arriva con una piccola (ma odiata) novità per quanto riguarda la gestione della connettività Wi-Fi e del traffico dati: un toggle rapido singolo per gestire entrambe le connessioni che comporta tap aggiuntivi per attivare/disattiva questa o quella connettività. Ebbene, in queste ore scopriamo che nemmeno Sony è tanto convinta di questa novità, se così possiamo dire, e con l'aggiornamento ad Android 12 ha introdotto due toggle rapidi per gestire separatamente il Wi-Fi e la connettività dati.

Android 12 per i dispositivi Sony presenta un toggle per il Wi-Fi e uno per i dati

La novità è stata scoperta da un utente che, dopo aver aggiornato il proprio device all'ultima versione di Android, ha notato la comparsa dei due toggle rapidi all'interno del cassettino. Tutto bello? Ni. In realtà, come ha sottolineato lo stesso utente in un thread di Reddit, la build è colpita da un bug che non rende disponibile la funzionalità: per risolvere il problema e sfruttare la novità è necessario effettuare un ripristino del device alle impostazioni di fabbrica.

In fin dei conti si tratta di un piccolo pegno da pagare se si vogliono gestire separatamente le due modalità di connessione.

Quando arriverà Android 12 sul mio smartphone?

