Sony A6400 con kit standard: a questo prezzo è IMPERDIBILE

Se sei un videomaker o un fotoamatore alle prime armi e desideri un prodotto entry level ma potente con cui iniziare a fare video o a scattare, la Sony A6400 sarà la fotocamera mirroless adatta alle tue esigenze. Di fatto, offre un equilibrio eccezionale tra prestazioni, portabilità e funzionalità avanzate. Con l'obiettivo 16-50mm incluso, sin dal suo debutto (avvenuto diversi anni fa) è diventata una scelta popolare tra gli appassionati di fotografia e non solo.

Sony A6400: la scelta vincente

La Sony A6400 è equipaggiata con un sensore APS-C da 24.2 megapixel e il processore d’immagine BIONZ X; i due elementi lavorano insieme per offrire immagini di alta qualità con dettagli nitidi e colori accurati. Grazie alla gamma ISO estesa e al sistema di riduzione del rumore, la fotocamera si comporta bene in ogni condizione di luce, permettendoti di scattare foto dettagliate anche in ambienti buii.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è il sistema di messa a fuoco automatica altamente avanzato. Con ben 425 punti di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase, questa camera può tracciare soggetti in movimento con precisione e rapidità. La funzione di rilevamento degli occhi e degli animali è particolarmente utile per ritratti e fotografia naturalistica, assicurando che gli occhi del soggetto siano sempre nitidi e ben messi a fuoco.

Un’altra caratteristica degna di nota è la capacità di elaborare le immagini in tempo reale. Questo è particolarmente utile quando si utilizza il mirino elettronico, in cui è possibile visualizzare le impostazioni di esposizione e i filtri in tempo reale. Questa funzionalità rende più agevole la composizione delle immagini e permette di ottenere risultati più accurati già durante la fase di scatto.

Infine, la A6400 on delude nemmeno quando si tratta di video. È in grado di registrare video in 4K con una gamma dinamica estesa, fornendo clip ad alta risoluzione e dettagli eccezionali. La messa a fuoco automatica funziona in modo fluido anche durante la registrazione video, assicurando che i soggetti rimangano sempre nitidi e in più c’è il profilo colore S-Log 2.

La fotocamera è compatta e leggera, il che la rende un’ottima compagna di viaggio per i fotografi in movimento. Il design è ergonomico, con controlli intuitivi posizionati strategicamente per un facile accesso alle funzioni principali. Lo schermo touchscreen inclinabile è utile per la composizione da angolazioni insolite e per la messa a fuoco tattile.

Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 901,47€, spese di spedizione incluse, la versione con obiettivo 16-50mm della Sony A6400 potrebbe sembrare un investimento significativo ma considerando le sue prestazioni di alta qualità, il sistema di messa a fuoco avanzato e le funzionalità video avanzate, il prezzo è decisamente più che interessante. Ricordati di spuntare il coupon da 50€ al checkout.

