SONOFF MINIR4M (2 PZ): relè per casa intelligente in doppio sconto

Se vuoi avere una casa intelligente senza spendere chissà quali soldi oggi puoi avere due dispositivi spettacolari a molto meno del loro prezzo. 2 SONOFF MINIR4M a soli 26,40 euro, invece che 36,99 euro.

Con questo sconto sul prezzo originale del 16% più un ulteriore ribasso del 15% avrai un risparmio davvero enorme, soprattutto per questi due dispositivi eccellenti. Puoi installarli velocemente e avere subito al tua casa domotica.

SONOFF MINIR4M: spesa minima e grande risultato

Sicuramente la cosa più interessante di questi due SONOFF MINIR4M è la loro versatilità che ti permette di avere in un attimo ciò che ti serve per una casa smart. Basterà posizionarli all’interno delle prese o del quadro elettrico, collegando in modo semplice i fili e il gioco è fatto.

Avrai la possibilità di controllare ogni cosa da remoto, con l’app dedicata e impostare varie funzioni come l’accensione e lo spegnimento automatico delle luci. Così risparmi anche sulla bolletta. Dovrai collegarli alla tua rete WiFi e potrai anche usare i comandi vocali. Sono compatibili infatti con Alexa, Apple Home e Google Assistant.

Insomma una vera forza e oggi li puoi avere a pochissimo.