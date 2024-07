SONOFF MINI R4 (2Pz): relè intelligente per casa smart a COSTO BASSO

Oggi per rendere la tua casa ancora più intelligente non ti serviranno molti soldi e potrai farlo in modo veramente semplice. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SONOFF MINI R4 (2Pz) a soli 25,99 euro, invece che 27,99 euro.

Con questo relè smart potrai controllare tutti i tuoi elettrodomestici, le luci e altri dispositivi semplicemente con un tap sul tuo smartphone o addirittura con la voce. Lo potrai fare anche quando sei fuori casa. Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 7% è da prendere al volo.

SONOFF MINI R4: casa domotica con spesa minima

Per collegare il relè SONOFF MINI R4 non servirà essere degli esperti elettricisti, lo puoi installare con semplicità collegando pochi fili e quindi associarlo alla tua rete WiFi di casa. A quel punto tutto ciò che è collegato diventerà intelligente anche se non nasce smart di fabbrica. Avrai la possibilità di accendere e spegnere le luci delle stanze in qualsiasi momento e da qualsiasi posto anche mentre sei fuori casa.

È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Grazie alle dimensioni estremamente compatte potrai installarlo praticamente ovunque, anche nelle scatole più piccole. E in confezione ne trovi ben due così potrai gestire tutti i tuoi dispositivi, non importa se vivi in una casa grande.

Questa è davvero una grandissima promozione per cui non fartela scappare. Vai subito su Amazon e acquista il tuo SONOFF MINI R4 (2Pz) a soli 25,99 euro, invece che 27,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.