Sonic Origins Plus per PS5: IMPERDIBILE i veri fan della saga (-41%)

Ritorna nel mondo frenetico e colorato di Sonic con Sonic Origins Plus Day One Edition per PlayStation 5, oggi in mega sconto del 41% su Amazon. Questa edizione speciale celebra l’iconica serie del riccio blu con quattro titoli classici rimasterizzati in alta definizione, offrendo un’esperienza di gioco unica sia per i nuovi giocatori che per i nostalgici. Approfitta subito di questa opportunità e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 23,99 euro, anziché 40,99 euro.

Sonic Origins Plus per PS5: preparati a ore interminabili di divertimento

I titoli inclusi, Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, sono stati rimasterizzati per offrire una grafica mozzafiato su schermo panoramico HD. Ogni gioco presenta nuove animazioni iniziali e finali, aggiungendo un tocco fresco alle avventure che molti di noi ricordano con affetto. La modalità anniversario è una novità entusiasmante, permettendo di giocare con vite infinite e con una risoluzione adattata ai moderni schermi widescreen, mentre la modalità Classica mantiene l’autenticità originale con vite limitate e la risoluzione del tempo.

Questa edizione non si limita ai giochi base: include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino ad oggi. Missioni estreme, modalità Specchio, nuovi sfondi e animazioni dei personaggi, oltre a musiche aggiuntive da altri titoli di Sonic, arricchiscono l’esperienza. Le nuove missioni sbloccabili offrono sfide inedite, fasi speciali e corti animati che rendono l’esperienza ancora più completa e coinvolgente.

Una delle novità più interessanti di Sonic Origins Plus è l’introduzione di Amy Rose come personaggio giocabile, affiancata da Sonic, Tails e Knuckles. Questa aggiunta permette di rivivere i giochi classici con un punto di vista diverso, aumentando la rigiocabilità e offrendo nuove strategie di gioco.

Approfittare del mega sconto del 41% su Amazon è un’opportunità unica per arricchire la tua collezione di giochi o per riscoprire i capolavori di Sonic con una veste grafica moderna e migliorata. Non solo si tratta di un tuffo nel passato, ma anche di un modo per apprezzare come questi titoli abbiano influenzato il mondo dei videogiochi fino ad oggi. Non perdere ulteriore tempo e acquistali al prezzo speciale di soli 23,99 euro, prima che sia troppo tardi.