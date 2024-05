SOLO OGGI Xiaomi Robot Vacuum S12 è tuo a 179€

Un’offerta bomba a tempo super limitato è ora disponibile in esclusiva sul Mi Store. L’occasione è davvero folle! Solo per oggi lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è tuo a 179€, invece di 359,99€. Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa che non devi farti assolutamente scappare.

Con 180€ di sconto stai risparmiando alla grande assicurandoti un alleato perfetto per la pulizia della tua casa. In pratica, lui lavora e tu ti dedichi ad altro. Perché sfacchinare sempre quando con questo gioiellino puoi riposarti e pensare alle tue passioni? Tra l’altro hai anche la consegna gratis inclusa.

Xiaomi Robot Vacuum S12: un amico per la pulizia

Scegliere bene gli amici è molto importante! Ma non sempre sono in carne e ossa. Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è un ottimo amicone perché pulisce casa per te. Estremamente smart, è ancora più semplice da utilizzare. Acquistalo adesso in offerta speciale per poche ore ancora.

Grazie alla navigazione laser LDS la mappatura di ogni stanza è rapida e precisa, garantendo un pulito impeccabile anche nelle zone più nascoste. La ventola di aspirazione è potente e in grado di aspirare tutti i tipi di sporco senza problemi.

Inoltre, grazie ai percorsi di pulizia a zig-zag e a Y niente può sfuggire alle sue spazzole e alla sua aspirazione. Puoi davvero godere di una pulizia efficiente. I suoi numerosi sensori riconoscono anche gli ambienti più complessi. E con il serbatoio d’acqua intelligente lava i pavimenti evitando di rovinarli. Acquistalo adesso a soli 179€, invece di 359,99€.