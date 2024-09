Solo iPhone 16 o anche iPhone SE 4 in arrivo il 9 settembre? C'è un indizio

Manca esattamente una settimana al lancio ufficiale di iPhone 16. Ormai è abbastanza chiaro che probabilmente, a parte i nuovi modelli della linea di punta, in arrivo ci siano anche diversi accessori come nuovi auricolari e nuovi Watch. Sebbene iPhone SE di quarta generazione non fosse un papabile prodotto da aspettarsi nel breve, ultimamente è iniziato a sorgere un dubbio a riguardo.

Infatti, la nuova newsletter di Bloomberg, a firma del noto giornalista Mark Gurman, è dedicata a un’analisi delle scorte di magazzino di Apple. Stando a quanto raccontato, non è matematicamente certo che il colosso di Cupertino non abbia in mente di sorprendere tutti, lanciando anche la nuova edizione del suo melafonino più economico.

iPhone SE 4: e se arrivasse il 9 settembre?

Il ragionamento è semplice: molte scorte di magazzino di Apple sono basse in questo momento. Nello specifico, sono basse quelle delle cover “FineWoven”, la cui fine definitiva sembra ormai vicina, ma lo sono anche quelle relative ai Watch, agli AirPods e persino agli iPad Mini. Solitamente, questo accade quando la mela morsicata è intenzionata a sostituire un prodotto con un nuovo modello oppure a dismettere definitivamente una linea.

Sorprendentemente, sembra che anche le scorte relative a iPhone SE di terza generazione (oltre a quelle degli altri modelli) siano basse. Quindi? Possibile che Apple le stia riducendo già ora, sebbene il lancio del nuovo prodotto – come da previsioni – non sia atteso prima del 2025? Secondo Gurman, è esattamente così:

“…Le scorte sono basse anche per numerosi modelli di iPhone. Tra cui il modello SE low-budget, che non dovrebbe essere aggiornato prima dell’anno prossimo.”

Tuttavia, impossibile non pensare a un finale a sorpresa previsto per il prossimo 9 settembre, a un “one more thing” che nessuno si aspetta. La storia dei modelli economici di smartphone Apple suggerisce tutt’altro, ma non è possibile escludere un cambio di strategia.

Insomma, a solo una settimana dal prossimo evento Apple, l’unica certezza sembra essere l’arrivo dei nuovi iPhone 16, con parecchie novità. Per quello che riguarda il possibile annuncio di altri prodotti, è impossibile fare previsioni più o meno sicure: auricolari, tablet, smartwatch e persino un ulteriore smartphone potrebbero essere nei piani.