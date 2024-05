Solo 59,90€ per il TCL 405: uno smartphone Android iper-conveniente

Il TCL 405 è un smartphone entry-level progettato per offrire un’esperienza solida a un prezzo accessibile. Se stai cercando una soluzione completa e affidabile, rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 100€, ti suggerisco assolutamente di puntare proprio su questo modello. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 59,90€. Praticamente è regalato.

Dotato di un display IPS LCD da 6,6 pollici con una risoluzione di 720 x 1600 pixel, il TCL 405 è ideale per chi cerca un dispositivo con uno schermo ampio e nitido per la visualizzazione di contenuti multimediali.

Il cuore del TCL 405 è il chipset MediaTek Helio G25, abbinato a 2 GB di RAM e opzioni di archiviazione interna da 32 GB, espandibili tramite microSD. Questo hardware consente prestazioni adeguate per le attività quotidiane e un’efficienza energetica migliorata grazie alla GPU PowerVR GE8320.

La configurazione della fotocamera include una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP, oltre a una fotocamera frontale da 5 MP. Sebbene non offra le prestazioni di fotocamere di fascia alta, è comunque in grado di catturare immagini decenti in condizioni di buona illuminazione.

Nel complesso, per il suo prezzo, si tratta di uno smartphone economico formidabile, con una scheda tecnica sufficientemente robusta per svolgere a dovere tutti i compiti più importanti. A meno di 60€, è un best buy totale.