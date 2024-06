Solo 3€ per un adattatore USB con cui riutilizzare i vecchi accessori

L’adattatore USB C-USB 3.0 di EasyULT è un accessorio irrinunciabile per chi possiede dispositivi dotati principalmente di porte USB C a cui diventa impossibile collegare strumenti quali tastiere, mouse, chiavette USB e cuffie con connettività di tipo tradizionale. Grazie l’adattatore EasyULT, potrai facilmente riutilizzare tutti questi apparecchi senza la necessità di aggiornare il tuo hardware (e risparmierai così un bel po’ di soldini).

Non perdere questa occasione: ordina subito l’adattatore USB su Amazon per soli 3 euro, prima che la disponibilità termini.

Adattatore USB C-USB 3.0 a prezzo stracciato

Questo adattatore è di un’utilità estrema: inseriscilo nella porta USB C del tuo dispositivo per trasformarla in una porta USB 3.0. In questo modo, potrai utilizzare cuffie, tastiere, altoparlanti o mouse che non sono compatibili con lo standard Type C. Compatibile con ogni terminale dotato di porta USB C, l’adattatore può anche fornirti la giusta soluzione qualora le altre porte USB 3.0 presenti fossero già occupate: infatti, molti laptop ora in commercio dispongono di due porte USB 3.0 e una USB C, per cui se quest’ultima fosse libera potresti facilmente convertirla grazie all’adattatore.

Non aspettare: aggiungi subito al carrello l’adattatore USB C-USB 3.0 di EasyULT con un investimento minimo e la consegna a casa avverrà nel giro di pochissimi giorni.