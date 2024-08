Solo 34,39€ per queste cuffie da gaming STRAORDINARIE: tre modalità di connessione

Oggi Amazon propone delle cuffie da gaming ad un prezzo sfacciatamente competitivo. Oggi sono disponibili ad appena 34,39€, con uno sconto molto interessante sul loro normale prezzo. Audio immersivo, ottima vestibilità e connessione senza fili senza sbavature. Insomma, c’è tutto quello che ti serve ad un prezzo imbattibile.

Queste cuffie offrono una doppia modalità di connessione wireless, utilizzando sia la tecnologia a 2,4 GHz che il Bluetooth 5.3. La connessione a 2,4 GHz tramite USB-C garantisce una latenza ultra-bassa inferiore a 30 ms, permettendo un’azione fluida e senza interruzioni, fondamentale per i giochi competitivi. La modalità Bluetooth è perfetta per la maggior parte dei dispositivi mobili, offrendo una versatilità superiore.

Dotate di driver da 50 mm, queste cuffie forniscono un audio dettagliato e potente, ideale per captare ogni sfumatura sonora in giochi come Fortnite, Call of Duty e The Legend of Zelda. La tecnologia audio wireless lossless a 2,4 GHz contribuisce a un’esperienza sonora priva di perdite, migliorando la qualità dei bassi e la precisione del suono.

L’autonomia della batteria supera le 30 ore, assicurando lunghe sessioni di gioco senza la necessità di ricariche frequenti. Una ricarica completa richiede solo 3 ore, rendendo queste cuffie pratiche e pronte all’uso in breve tempo. La portata di 10 metri permette libertà di movimento senza perdere la connessione.

Il design ergonomico e confortevole include paraorecchie in pelle proteica e spugna morbida, con un archetto migliorato per un comfort prolungato. I controlli intuitivi rendono l’utilizzo semplice e immediato, senza distrazioni dal gioco. A tutto questo si aggiunge una versatilità decisamente notevole: Bluetooth, USB da 2,4 GhZ e jack audio. Connetterle alla tua soluzione di gioco preferita è semplicissimo: PS4, PS5, PC, Switch, smartphone e, via cavo, anche Xbox.

Non farti sfuggire questa offerta a tempo: agisci subito per comprare queste ottime cuffie a meno di 35€!