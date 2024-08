Solo 27€ per il MICROFONO perfetto per PC e PS5!

Che serva per registrare i tuoi video con una qualità audio al top o per parlare con i tuoi amici in modo chiaro, un buon microfono e un must have! E dimentica i prezzi folli: grazie ad Amazon, potrai avere l’ottimo Trust Gaming GXT 236 Yami (compatibile con PC e PS5) per soli 27,99€!

Tutte le caratteristiche del microfono Trust

Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo microfono ti permetterà di avere delle registrazioni al top, ideali per chi cerca una resa audio professionale, con il filtro pop integrato che attenua i suoni indesiderati, contribuendo a rendere il suono ancora più pulito e piacevole all’ascolto.

Sul frontale abbiamo un pulsante che ti offre la possibilità di disattivare rapidamente il microfono in situazioni in cui è necessario il silenzio immediato. E grazie all’uscita cuffie integrata, potrai monitorare in tempo reale l’audio che stai registrando, senza alcun ritardo, garantendo una maggiore precisione durante le tue sessioni di streaming e non solo.

Parlando dell’estetica, spicca la base illuminata con RGB multicolore, la quale rende questo microfono davvero accattivante, nonché minimal. Inoltre, l’angolazione è regolabile, permettendoti di posizionarlo esattamente come desideri per ottenere la migliore qualità audio possibile.

E non ci sarà bisogno di installare alcun driver: grazie alla connessione USB plug-and-play, basterà collegare il microfono al tuo PC, PlayStation o Mac e sei subito pronto per iniziare a registrare.

Approfitta di questo sconto del 20% per far tuo il microfono di Trust (in colorazione nera o bianca) ad appena 27,99€!