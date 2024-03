Solo 18€ per le splendide OPPO Enco Buds2 alle Offerte di Primavera

Ecco uno degli ultimi colpi che puoi fare alla Festa Delle Offerte di Primavera di Amazon: OPPO Enco Buds2 a soli 18,99 euro, invece che 33,59 euro.

Siamo di fronte a una promozione davvero spettacolare che ovviamente finirà in poco tempo, per cui devi essere davvero rapido. Con queste cuffiette Bluetooth potrai ascoltare la musica e guardare film in modo coinvolgente. Anche le chiamate saranno perfette, sia per te che per chi ti ascolta. Un prezzo davvero ridicolo per quello che otterrai.

OPPO Enco Buds2 a prezzo invisibile solo su Amazon

Senza ombra di dubbio a questo prezzo sono da prendere al volo. Grazie al loro design minimale e leggero le puoi indossare per tutto il giorno senza problemi. Hanno una mega batteria da 28 ore totali con 7 ore per ogni singola ricarica e in appena 10 minuti un altra ora di ascolto. I driver titanizzati da 10 mm offrono un suono preciso ed equilibrato per un’esperienza emozionante.

Grazie alla loro resistenza all’acqua con certificazione IPX4 le puoi usare tranquillamente quando fai attività sportive e sotto la pioggia. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione sempre affidabile, veloce e senza nessuna latenza. E con la cancellazione del rumore le chiamate saranno perfette.

Non perdere questa occasionissima. Prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista le tue OPPO Enco Buds2 a soli 18,99 euro, invece che 33,59 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.