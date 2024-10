Solo 18€ per questo speaker Bluetooth portatile impermeabile con 30h di audio

Se vuoi una cassa portatile e impermeabile con cui puoi ascoltare la musica in qualsiasi momento e per tutto il tempo che desideri, non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo speaker Bluetooth portatile a soli 18,49 euro, invece che 39,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso sul prezzo originale del 29%, anche se potresti no vederlo, più di un ulteriore sconto di 10 euro, per un risparmio totale di ben 21 euro circa. Davvero niente male, soprattutto per quello che puoi ottenere.

Speaker Bluetooth portatile a prezzo minuscolo

Sicuramente è il prezzo in questo caso che fa battere i cuori, ma non è l’unica cosa interessante. Questo speaker Bluetooth portatile possiede una potenza totale da 24 W e un suono che si propaga a 360°. Per cui è perfetto da usare anche all’aperto. L’audio è sempre pulito, senza distorsioni anche alzando il volume al massimo. E si collega in un attimo ai tuoi dispositivi mantenendo una connessione stabile e senza latenza.

Ha delle bellissime luci colorate RGB che lampeggiano a ritmo di musica e che puoi gestire con l’apposito tasto. Puoi anche equalizzare il suono come desideri. Ha un design studiato per essere resistente e infatti è impermeabile con certificazione di grado IPX7. Inoltre è robusto e gode di un pratico laccetto per agganciarlo a uno zainetto ad esempio. E la batteria dura per 30 ore con una ricarica completa.

Insomma un vero affare da non perdere. Con questa bellissima cassa porti la musica dove vuoi. Dunque fiondati su Amazon prima che tutto finisca e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile a soli 18,49 euro, invece che 39,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.