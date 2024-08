Solo 189,90€ per questo OTTIMO monitor curvo della Samsung (Amazon)

Il Samsung CR50 è una scelta eccellente per chi cerca un monitor curvo di grandi dimensioni con caratteristiche avanzate per il comfort visivo e prestazioni fluide. Il suo punto di forza più grande? Il prezzo estremamente competitivo: oggi è in offerta su Amazon ad appena 189,90€. Devi essere veloce: l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Segnaliamo che è anche in disponibilità immediata: con Amazon Prime, se lo ordini subito lo riceverai a casa non più tardi di sabato 3 agosto.

Il Samsung Monitor CR50 (C32R502) è un display curvo da 32 pollici progettato per offrire un’esperienza visiva coinvolgente. Attualmente disponibile a 189,9 euro con uno sconto del 5%, questo monitor presenta una risoluzione Full HD (1920×1080) su un pannello VA con un raggio di curvatura di 1500R, che garantisce un’ampia visuale e una maggiore immersione.

Il CR50 supporta una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, ideale per un’esperienza di gioco e visione fluida. La tecnologia FreeSync di AMD riduce il tearing e lo stuttering per un’esperienza di gioco ottimizzata. Inoltre, il monitor è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, D-Sub e ingresso audio.

Per migliorare il comfort visivo, il monitor include le modalità Flicker Free e Eye Saver Mode, che riducono l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Il design elegante in colore Dark Blue Gray aggiunge un tocco di modernità a qualsiasi ambiente di lavoro o di intrattenimento. Non perdere altro tempo: l’offerta sta per terminare. Acquista subito il Samsung CR50 per averlo a meno di 190€!