Torna al MINIMO STORICO il monitor da gaming AOC da 24" con risposta di 1ms

Che tu sia un vero gamer o solo un appassionato di videogiochi sono certo che sai benissimo quanto sia importante avere un monitor da gaming di qualità. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione speciale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il monitor da gaming AOC da 24 pollici a soli 99 euro, anziché 129 euro.

Siamo di fronte a un monitor da gaming davvero eccellente che garantisce prestazioni straordinarie per elevare i tuoi giochi e darti il meglio. E con questo sconto del 23% avrai la possibilità di risparmiare 30 euro sul totale. Tieni presente che si tratta del prezzo più basso registrato finora su Amazon per cui non c’è tempo da perdere.

Monitor da gaming AOC per un’esperienza incredibile

Con il monitor da gaming AOC potrai veramente vivere i tuoi giochi in modo più realistico riuscendo a vedere quei dettagli che altrimenti sarebbero impercettibili. I colori sono sempre intensi e vividi e grazie alle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light gli occhi non si affaticheranno e potrai stare davanti al monitor tutto il tempo che vuoi.

Questa versione da circa 24 pollici (23,8″) ha una frequenza di aggiornamento velocissima fino a 180 Hz e quindi un tempo di risposta di appena 1 ms. Questo farà una notevole differenza nei tuoi giochi, soprattutto in quelli online. Inoltre ha un design estremamente compatto, con una cornice sottile su 3 lati per garantire un maggiore coinvolgimento. E potrai avvalerti della porta HDMI e della DisplayPort per collegare il computer o le consolle di gioco.

Non attendere oltre perché con un costo così basso lo vorranno sicuramente tutti e le unità disponibili non sono così tante. Perciò vai ora su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming AOC da 24 pollici a soli 99 euro, anziché 129 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.