Solo 141€ per questo smartphone INDISTRUTTIBILE: 8/256GB, batteria enorme

Blackview BV5300Plus è uno straordinario smartphone indistruttibile, che non manca di strizzare anche l’occhio alle prestazioni hardware e software, oltre che alla robustezza. In promozione su Amazon, questo potente dispositivo ti permetterà di avere finalmente un device robusto, resistente, ma anche potente e prestante. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per averlo a 141€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Dotato dell’ottimo processore octa core Helio G72, 8GB di RAM espandibile virtualmente fino a 16GBGB – e di ben 256GB di storage – avrai sempre prestazioni al top e tutto lo spazio che ti serve per conservare i tuoi file.

Ma il vero punto di forza di questo telefono è la sua costruzione resistente. Infatti, è progettato per resistere a qualsiasi situazione estrema. Con una certificazione IP68 e IP69K, è impermeabile, antipolvere e resistente agli urti. Puoi portarlo con te durante le escursioni, le attività all’aperto o sul posto di lavoro senza preoccuparti dei danni.

La batteria da 6580 mAh ti garantirà un’autonomia eccezionale. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata. Potrai utilizzare il telefono per ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

Non mancano le caratteristiche aggiuntive che rendono questo telefono ancora più interessante. Dispone di Face ID per un rapido sblocco del telefono, OTG per collegare dispositivi esterni, GPS per la navigazione precisa e la doppia SIM 4G per una connettività affidabile.

Non perdere l’opportunità di avere finalmente uno smartphone potente, robusto e indistruttibile, al prezzo che mai penseresti. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 141€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.