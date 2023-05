Soldi EXTRA per il bagaglio a mano in aereo ADDIO con questa genialata da 15€

Prenotare una biglietto con una compagnia aerea low cost può dare grandissime soddisfazioni: risparmi un sacco e raggiungi le tue mete preferite spendendo pochissimo. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, c’è da sborsare soldi extra per portare a bordo anche solo un piccolo trolley. Ci si sente praticamente obbligati a pagare qualcosa in più semplicemente per poter portare con sé i propri effetti personali.

Tuttavia, praticamente la totalità di queste compagnie permette di introdurre a bordo gratuitamente quella che Ryanair definisce la “borsa piccola” (dimensioni di 40X20X25 cm). Ecco quindi che, sfruttando questa possibilità, qualcuno ha messo appunto dei piccoli borsoni, super capienti, che ti permetteranno di evitare di pagare extra pur avendo con te tutto quello che ti serve. Prodotti resistenti e impermeabili, che quando non servono sono addirittura pieghevoli. Entrano perfettamente non solo nella cappelliera, ma anche sotto il sedile. La cosa interessante è che hanno anche un prezzo particolarmente abbordabile: da Amazon puoi portarlo a casa a 15,99€ e le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime. Smetti di pagare soldi in più per il bagaglio a mano: spendili per goderti il viaggio!

Una soluzione geniale, conveniente ed economica. L’investimento per acquistarla è minimo mentre la sua utilità è impagabile: risparmierai un sacco di soldi al momento della prenotazione dei tuoi biglietti e, con un po’ di astuzia, potrai portare con te tutto quello che ti serve.

Naturalmente, quando si adottano questi escamotage è bene anche tenere a mente che bisogna essere organizzati: si porta in viaggio solo quello che effettivamente si utilizza e si evita di portare con sé oggetti, indumenti e accessori che forse potrebbero servire.

Il viaggiatore furbo ottimizza gli spazi, che in questo borsone sono molto ben organizzati, ed evita di sprecare i soldi per portare avanti e indietro oggetti inutili. Smettila di pagare soldi extra per un trolley da portare a bordo in aereo: completa adesso l’ordine su Amazon, porta a casa questa utilissima borsa che si può imbarcare gratis e usala durante il prossimo viaggio. Nessuna compagnia aerea potrà contestarla. La ricevi con spedizioni veloci gratuite, offerte dei servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.