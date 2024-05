400 Capsule Caffè Borbone Nespresso (quasi) in REGALO su eBay

Basta rimanere senza il tuo espresso preferito. Scegli la qualità grazie alle Capsule Caffè Borbone Nespresso Miscela Blu. Un vero viaggio a Napoli per gustarti ogni giorno il vero espresso napoletano. Acquista ora 400 capsule a soli 73 euro, invece di 94,63 euro.

Se non ci credi vai subito su eBay e mettile in carrello. Si tratta di un’offerta pazzesca. Tra l’altro se opti per l’acquisto multiplo ottieni fino al 5% di extra sconto. Insomma, un risparmio pazzesco con consegna gratis inclusa e la possibilità di pagare a rate Tasso Zero con PayPal.

Capsule Caffè Borbone Nespresso Miscela Blu: perché cercare altro?

Con le Capsule Caffè Borbone Nespresso Miscela Blu soddisfi la tua voglia di espresso. Invece di andare tutte le volte al bar, risparmia senza rinunciare alla qualità elevata. Estremamente cremoso e vellutato, questo caffè è perfetto per chi cerca il giusto compromesso tra persistenza e dolcezza.

Adatto a tutti i palati, il caffè Miscela Blu è la soluzione ideale che mette tutti d’accordo. Perfetto la mattina, per avere la giusta carica al risveglio, è ottimo anche dopo i pasti e in qualsiasi momento della giornata per rilassarti durante le tue pause di gusto.

Compatibili con le macchine a uso domestico Nespresso, queste capsule sono davvero fantastiche. La miscela più pregiata è a tua disposizione per un sapore vigoroso ad ogni sorso. Acquistane 400 in super offerta a soli 73 euro, anziché 94,63 euro. Anche Tasso Zero con PayPal.