Sodastream in un MEGAPACK perfetto per casa: sconto FRIZZANTE

Se ami l’acqua frizzante ma andare al supermercato e portare a casa le confezioni un po’ meno, oggi ho la soluzione che fa al caso tuo. Quale? Naturalmente il Megapack di Sodastream che ti mette tutto a disposizione per crearla direttamente a casa.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, approfittane ora che è il Black Friday. Con lo sconto del 35% sul prezzo di listino, porti a casa questo prodottino a soli 64,99€. Cosa aspetti? Collegati su Amazon con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Sodastream non può mancare in casa di chi ama il frizzante: kit completo

Il megapack che ti sto suggerendo altro non è che un kit completo. Grazie a questo puoi avere in casa un sistema integrale per creare la tua acqua frizzante senza dover andare sempre al supermercato. Infatti con Sodastream puoi scegliere non solo quanta acqua rendere spumosa ma anche il suo grado.

Tutto questo è reso possibile dai cilindri di anidride carbonica che carichi all’interno del macchinario vero e proprio. Con uno, solitamente, puoi avere fino a 60 litri di acqua trattata.

Come ti dicevo, in confezione trovi tutto il necessario quindi hai:

macchina;

cilindro;

due bottiglie da 1 litro ciascuna;

1 bottiglietta da mezzo litro.

Mettila subito alla prova, puoi acquistare anche gli aromi ufficiali per dare vita a bibite come Pepsi, 7Up e tante altre ancora.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare la tua SodaStream il multipack a soli 64,99€ grazie al Black Friday.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.