La produzione del nuovo processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 895 a 4 nanometri, sarà suddivisa tra Samsung e TSMC. Ma non è proprio come sembra: andiamo con ordine.

Snapdragon 895 Series: due aziende ci stanno lavorando

Qualcomm sta già lavorando al suo processore della serie SD 8XX di prossima generazione. È stato riferito che il nuovo chipset si chiamerà Snapdragon 895. I dettagli della sua produzione sono ora emersi.

L'affidabile leaker cinese, Ice Universe, ha rivelato che il suddetto SoC sarà un elemento costruito secondo un processo architettonico a 4 nanometri e sarà prodotto da Samsung. Ci sarà anche uno Snapdragon 895 Plus/Snapdragon 895+ che dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2022; questo invece sarà prodotto da TSMC.

È interessante vedere che Qualcomm si sta spostando verso una dimensione del nodo più piccola appena un anno dopo aver effettuato il passaggio da 7 nm a 5 nm. Tuttavia, questo non vuol dire che non produrrà più chip a 5 nm. Di fatto, dobbiamo ancora conoscere i nuovi chip 5nm della serie Snapdragon 8XX e Snapdragon 7XX.

È stato riferito che lo Snapdragon 895 ha il numero di parte “SM8450“: avrà una CPU Kryo 760, una GPU Adreno 730, Spectra 680 ISP e un modem Snapdragon X65 5G integrato.

Dovrebbe essere annunciato a dicembre, ma non sappiamo se lo vedremo su un telefono di punta quest'anno o l'anno prossimo. Si vocifera anche che Lenovo possa essere la prima azienda ad integrare la suddetta soluzione, ma per ora è solo un rumor che sta facendo il giro del web. Si consiglia di legger questa indiscrezione con “un pizzico di sale” fino a quando non ci saranno più prove a riguardo.

