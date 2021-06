Samsung – a quanto pare – si occuperà del rilascio del processore top di gamma di Qualcomm che arriverà nel 2022, vale a dire lo Snapdragon 895.

Nonostante Qualcomm sia uno dei più grandi produttori di chip, non avendo fabbriche di proprietà è costretta ad affidarsi a terze parti; Samsung e TSMC, in particolare, organizzano regolarmente gare tra di loro per ottenere dalla compagnia il contratto per il rilascio dei processori di punta.

Stando ad un rumor di poche ore fa, pare che del rilascio flagship di Qualcomm dell'anno prossimo (denominato presumibilmente Snapdragon 895) si occuperà il colosso sudcoreano.

La nuova piattaforma di Qualcomm – che dovrebbe essere costruito con la tecnologia di processo a 4 nm – porta il numero di modello SM8450 e CPU Kryo 780, basata sulla tecnologia ARM Cortex V9. Il nuovo SoC di fascia alta del colosso americano – che dovrebbe essere lanciato a dicembre – sarà presumibilmente abbinato a una GPU Adreno 730 (un aggiornamento rispetto alla GPU Adreno 660 trovata sul SoC SD888).

Sebbene non siano emerse notizie ufficiali sul chipset, pare che verrà fornito del sottosistema FastConnect 6900 per supportare le tecnologie Bluetooth LE Audio/5.2 e Wi-Fi 6E.

Nell'attesa di avere maggiori dettagli sul presunto Snapdragon 895, pare che il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 – che verrà presentato il 3 agosto – disporrà dell'inedito processore Snapdragon 888 Pro, che Qualcomm potrebbe rivelare entro poche settimane. Il telefono del colosso sudcoreano, dovrebbe diventare il primo terminale pieghevole ad avere la selfie-camera sotto lo schermo e a supportare la S Pen.

