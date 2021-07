Qualcomm cerca di conquistare il primo posto all'interno del mercato dei laptop con nuovi chip pensati all'uopo. Di fatto, il chipmaker americano, ossia una delle aziende leader nel mondo dei chipset per smartphone, sta ora cercando di espandere la propria presenza in altre aree di interesse. Il nuovo capo dell'azienda, Cristiano Amon, afferma che il prossimo anno la compagnia avrà un nuovo chip pensato per i produttori di laptop.

Qualcomm vuole produrre dei chip per PC potenti come gli Apple M1

Il CEO ha dichiarato che fornitori di lunga data come Intel e AMD non hanno prodotti efficienti dal punto di vista energetico come i chip basati su silicio di Apple e il boss di Qualcomm ritiene che la società sia in grado offrire il miglior SoC presente sul mercato, grazie all'aiuto di un team di architetti di chip che in precedenza lavorava sui Bionic di Apple ma che ora lavora all'interno della fabbrica di CPU.

La società conta anche sulla crescita dei ricavi dalla Cina per alimentare il suo core business dei chip per smartphone nonostante le tensioni politiche. Le sanzioni statunitensi su Huawei Technologies Co Ltd offrono alla società l'opportunità di generare molte più entrate.

Il gigante dei chip sta ora cercando di spingere la connettività 5G nei laptop e sta accoppiando i modem con un potente processore centrale. Invece di utilizzare i progetti di base di elaborazione del partner di lunga data ARM, come ora fa per gli smartphone, l'OEM statunitense ha capito di aver bisogno di chip progettati su misura per i suoi clienti, così da poter produrre CPU/GPU che siano in grado di rivaleggiare con i nuovi laptop di Apple basati sull'M1.

All'inizio di quest'anno, Qualcomm ha acquisito Nuvia per 1,4 miliardi di dollari, fondata da dipendenti Apple che hanno aiutato a progettare i chip per gli ultimi laptop della mela prima di formare la startup. Amon aggiunge che Qualcom inizierà a vendere chip per laptop basati su Nuvia il prossimo anno. Aggiunge:

Avevamo bisogno delle migliori prestazioni per un dispositivo alimentato a batteria. Se Arm, con cui abbiamo una relazione da anni, alla fine sviluppa una CPU migliore di quella che possiamo costruire noi stessi, allora abbiamo sempre la possibilità di ottenere la licenza da Arm.

ARM è attualmente acquisita da Nvidia per 40 miliardi di dollari, ma l'accordo è sotto esame per motivi di sicurezza nazionale e concorrenza all'interno del settore. Anche Qualcomm si è opposto alla fusione di queste due società. Tuttavia, Nvidia ha ricevuto il sostegno pubblico da MediaTek, Marvell Technology e Broadcom Corp per l'accordo di fusione.

Qualcomm

Elettronica