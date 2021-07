In queste ore è stato rivelato il nome in codice del futuro chipset di casa Samsung, l'Exynos 2200. Dello Snapdragon 895 di Qualcomm invece, sappiamo che verrà lanciato nel secondo semestre del 2021.

Exynos 2200 e Snapdragon 895: cosa sappiamo finora?

Il nuovo SoC di punta di Qualcomm dovrebbe essere presentato a fine anno, come di consueto. Anche Samsung, allo stesso modo, si sta preparando per il debutto del proprio chip di nuova generazione, l'Exynos 2200; adesso, un noto insider ha appena rivelato il nome in codice del prossimo processore di punta.

Per chi non lo sapesse, l'Exynos 2200 sarà un chipset del gigante tecnologico sudcoreano che arriverà con una GPU AMD Radeon la quale, secondo quanto riferito, sembra superare il SoC Apple A14 nel comparto grafico. Secondo un post di Weibo, noto sito web di microblogging cinese, pubblicato da @i冰宇宙 (IceUniverse), il nome in codice di questo elemento è “Pamir“. Questo chip dovrebbe essere costruito su un processo architettonico a 4 nm e arriverà con la grafica dell'architettura RDNA 2 del Team Red avente il nome in codice “Voyager“.

In particolare, RDNA 2 di AMD è la stessa architettura utilizzata anche nelle console di gioco di ultima generazione come Xbox Series X e PlayStation 5. Anche la sua ultima gamma di schede grafiche della serie Radeon RX 6000 presenta questa tecnologia.

In altre parole, Samsung potrebbe avere un vantaggio competitivo in termini di prestazioni grafiche con il nuovo Exynos 2200 sui suoi smartphone di punta.

In precedenza, avevamo riferito che Qualcomm avrebbe lanciato il nuovo SoC della serie Snapdragon 800 all'inizio di dicembre 2021.

Probabilmente possiamo aspettarci la questa CPU dell'OEM sudcoreano debutti con la serie Galaxy S22. Ad ogni modo, possiamo aspettarci che il marchio rilasci la line-up in due varianti, differenti per SoC a seconda del mercato di riferimento. Solitamente, noi europei riceviamo le iterazioni con processore Exynos, mentre il resto del mondo dispone di quelle con SoC Qualcomm.

Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli in merito.

