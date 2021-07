Un nuovo sguardo al futuro chipset di Samsung, l'Exynos 2200, suggerisce che la GPU di questo chip ha un punteggio del test Wild Life di 8134 su 3D Mark. Comparativamente, il punteggio corrente della GPU Snapdragon 888 sullo stesso database è compreso tra 5800 e 6000. Questo significa che il SoC del 2022 batte l'attuale processore di Qualcomm del 40%.

Cosa sappiamo della CPU Exynos 2200?

Bene, le cose ora son ancora più delineate: un nuovo rapporto mostra che l'Exynos 2200 non solo batterà l'SD888, ma sconfiggerà anche lo Snapdragon 895. Secondo @TheGalox, le prestazioni della CPU e della GPU del futuro chip di Samsung saranno superiori a quelle dello Snapdragon 895. Mentre il Bionic A15 batterà l'Exynos 2200 nelle prestazioni della CPU, quest'ultimo batterà il primo nelle prestazioni della GPU.

CPU: A15 > Exynos 2200 > Snapdragon 895;

GPU: Exynos 2200 > A15 > Snapdragon 895.

Per ora, non conosciamo il nome esatto del chip di punta di prossima generazione di Qualcomm. Tuttavia, visto che i nomi digitali della serie 800 sono alla fine, Qualcomm probabilmente apporterà nuove modifiche. A tal fine, ci sono rapporti secondo cui l'azienda adotterà “Snapdragon 895” o “Snapdragon 898”. Ad ogni modo, la maggior parte dei report e dei leaks utilizza il moniker “SD 895”, per ora.

Tornando al prodotto stesso, una rivelazione sui dettagli dell'architettura Snapdragon 895 è recentemente apparsa in rete. Secondo i rumor, lo Snapdragon 895 utilizzerà in modo innovativo un'architettura a quattro cluster 1+3+2+2. Non di meno, adotterà il super core Kryo 780 basato su Cortex-X2, il core Kryo 780 basato su Cortex-710, il core ad alta efficienza energetica Kryo 780 basato su Cortex-510 (alta frequenza) e il core piccolo ad efficienza energetica Kryo 780 basato su Cortex-A510 (bassa frequenza).

Cortex-X2/A710/A510 è l'ultima versione pubblica di ARM basata su un set di istruzioni v9 a 64 bit; sostituisce rispettivamente i Cortex-X1/A78/A55. Su Antutu, per la prima volta, il punteggio di questa fiche supera 1 milione.

Nei risultati preliminari su GeekBench 5, il single-core è superiore di circa il 10% rispetto allo Snapdragon 888. Inoltre, anche il punteggio multi-core è superiore di circa il 6%. Inoltre, il punteggio AnTuTu è superiore di circa il 20% rispetto al SoC di Qualcomm.

Secondo i rapporti, l'Exynos 2200 verrà fornito con il nuovo acceleratore video di Samsung. Questo chip sarà la base delle ammiraglie della serie Galaxy S22. Secondo alcune indiscrezioni, il chip utilizzerà la tecnologia di processo LPE a 4 nm.

